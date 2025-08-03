موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع عبر القنوات الناقلة “اعرف التفاصيل”

تتزايد معدلات البحث بشكل يومي بشأن معرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع منه الحلقة 195 بعد الانتهاء من الموسم السادس وبحسب تصريحات الشركة المنتجة للمسلسل الشيق تم الكشف عن موعد الموسم الجديد للحلقة 195 خلال صيف 2025.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

تم الإعلان عن موعد عرض الجزء السابع الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان وهذا الموعد هو:

سوف تعرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع في يوم 1 من شهر أكتوبر لعام 2025.

تم إطلاق الإعلان الترويجي للموسم الجديد من المسلسل مع تحضيرات مكثفة ونشر كواليس تشغل بال الجمهور.

توقيت عرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة atvالتركية.

إعادة المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة atv التركية الناقلة للمسلسل

سوف يتم نقل الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة atv التركية ويمكن تحميلها على الرسيفر على القمر الصناعي نايل سات عن طريق معرفة البيانات الآتية:

تردد القناة 10796.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكن مشاهدة الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195عبر قناة الفجر الجزائرية وضبطها على الرسيفر عن طريق معرفة البيانات الآتية