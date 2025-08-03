أخر تحديث لـ أسعار البنزين اليوم بتاريخ يوم 3 من اغسطس .. أعرف تسعيرة الأجرة الجديدة

سجلت أسعار البنزين ضمن تعاملات اليوم الأحد 3 من أغسطس 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق المحلية في بداية التعاملات اليومية، وذلك بعد تأجيل إنعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ليكون في أكتوبر القادم من هذا العام الحالي.

أسعار البنزين اليوم

كما أن أسعار البنزين اليوم الأحد 3 من اغسطس 2025 استقرت بشكل ملحوظ داخل الأسواق المحلية، وذلك بناء على بيان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وقد تمثلت الأسعار في الآتي:

سجل سعر لتر بنزين 95 داخل محطات الوقود اليوم الأحد حوالي 19.00 جنيه.

بينما سجل سعر اللتر من بنزين 92 داخل محطات الوقود حوالي 17.25 جنيه.

وصل سعر اللتر من بنزين 80 اليوم الأحد نحو 15.75 جنيه.

بلغ متوسط سعر لتر الكيروسين حوالي 15.50 جنيه.

سجل سعر اللتر من السولار داخل محطات الوقود اليوم حوالي 15.50 جنيه.

المازوت المخصص للقطاعات الصناعية فقد سجل سعر الطن منه حوالى 10.500 جنيه.

غاز تموين السيارات فقد سجل سعره داخل محطات الوقود 7 جنيهات للمتر مكعب.

أسعار الغاز اليوم الأحد

أيضا سجلت أسعار الغاز اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس 2025 استقرار ملحوظ داخل الأسواق المحلية، بناء على بيان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وجاءت الأسعار على النحو الآتي