أخر تحديث لـ سعر طن الاسمنت اليوم بتاريخ يوم 3 من أغسطس 2025

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3 من أغسطس 2025 استقرار نسبي داخل الأسواق المحلية وعدد من الشركات، وجاء ذلك وفقا للبيان الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الاسمنت اليوم

ما زالت أسعار الأسمنت اليوم الاحد الموافق 3 من أغسطس 2025 تحافظ على استقرارها داخل الأسواق المحلية وعدد من الشركات، وقد جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الطن من أسمنت الرمادي اليوم الأحد حوالي 4333 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت السويدي حوالي 3650 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت السويس اليوم حوالي 3450 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت حلوان اليوم الأحد حوالي 3460 جنيه.

في حين سجل سعر الطن من أسمنت المخصوص حوالي 3440 جنيه.

أما أسمنت التعمير فقد سجل سعر الطن حوالي 3350 جنيه.

بينما سجل سعر الطن من أسمنت المعلم حوالي 3350 جنيه.

كما سجل سعر الطن من أسمنت الفهد اليوم حوالي 3340 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت السهم حوالي 3390 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت وادي النيل اليوم حوالي 3350 جنيه.

أيضا بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت مصر بني سويف اليوم الأحد حوالي 3395 جنيه.

إنتاج مصر من الأسمنت

تصل نسبة إنتاج مصر من الأسمنت خلال العام الماضي والعام الحالي نحو الآتي