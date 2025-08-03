خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة على نايل وعرب سات 2025

احصل الآن على قناة الفجر الجزائرية الجديدة والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الأطلاق فى تقديم العديد من المزايا المختلفة التي لا تتوافر إلا فى قناة الفجر الجزائرية فقط، بالأضافة الى أن القناة متميزة فى عرض العديد من المسلسلات الجديدة والتي قد تختلف بين التركي والصيني والكوري والخليجي، والمسلسلات التي يتم عرضها للمرة الأولى.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة

استمتع الآن بكل سهولة فى الحصول على قناة الفجر الجزائرية الجديدة، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة التي قد لا تتوافر على الأطلاق فى اي قناة أخرى، كما يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف، وذلك من خلال البيانات الآتية الخاصة بالقناة والتي قد تتمثل فى الأتى:

القمر الصناعي نايل سات.

يكون تردد القناة هو 10922.

يكون اتجاه الاستقطاب أفقي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل التصويب الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي عرب سات

يكون تردد القناة هو 12683.

يكون اتجاه الاستقطاب عمودي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

خطوات تنزيل قناة الفجر على التلفاز

قد يمكنكم الآن بكل سهولة الحصول على أهم خطوات تنزيل قناة الفجر على التلفاز، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، وحيث يمكنكم الحصول على أهم خطوات تنزيل القناة والتي قد تتمثل فى الآتي وهو: