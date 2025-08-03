خطوات تثبيت تردد قناة ssc السعودية على جميع الاقمار الصناعية .. متابعة الدوري السعودي
قناة ssc السعودية تعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المباريات والبطولات الآسيوية والخليجية كما اصبحت متخصصة في نقل الدوريات السعودية والأخبار الرياضية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.
تردد قناة ssc السعودية
يمكن ضبط قناة ssc السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق التردد التالي:
- تردد القناة 11523.
- معدل الترميز 27500.
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd.
- القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة ssc على عرب سات
لضبط قناة ssc الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة المباريات والبطولات الحصريه باعلي جودة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- تردد القناة 12418.
- معدل الترميز 27500.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd.
كيفية ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال
يمكن ضبط إشارة تردد قناة ssc السعودية الرياضية على جهاز الاستقبال، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى قائمة الإعدادات من زر ريموت الكنترول عند الضغط على كلمة ok.
- الذهاب إلى قائمة القنوات.
- اختار كلمة التثبيت ثم كلمة التثبيت اليدوي.
- اختار كلمة إضافة تردد قناة.
- تحديد القمر الصناعي المراد حفظ القناة عليه.
- إدخال كافة البيانات التي تخص القناة مثل التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- الضغط على زر بحث بعد التحقق من البيانات ثم الانتظار بضع دقائق.
- النقر على كلمة حفظ وسوف يتم إضافة القناة ضمن القنوات الفضائية الأخرى.