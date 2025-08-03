خطوات تثبيت تردد قناة ssc السعودية على جميع الاقمار الصناعية .. متابعة الدوري السعودي

قناة ssc السعودية تعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المباريات والبطولات الآسيوية والخليجية كما اصبحت متخصصة في نقل الدوريات السعودية والأخبار الرياضية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة ssc السعودية

يمكن ضبط قناة ssc السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق التردد التالي:

تردد القناة 11523.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة ssc على عرب سات

لضبط قناة ssc الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة المباريات والبطولات الحصريه باعلي جودة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تردد القناة 12418.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

كيفية ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط إشارة تردد قناة ssc السعودية الرياضية على جهاز الاستقبال، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: