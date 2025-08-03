الإعلان رسميًا عن اسماء المقبولين جامعة الكويت 2025 .. أعرف التفاصيل بكل وضوح

أعلن القائم بأعمال القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن أسماء المقبولين بها بعد أن تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

اسماء المقبولين جامعة الكويت

تم الإعلان عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت هذا العام وهذه الأسماء هي

تم قبول الطلاب والطالبات الذين استولوا شروط القبول ضمن طلب الالتحاق.

العدد الذي تم قبوله من الطلاب والطالبات لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية وجامعة عبدالله السالم والذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلا من جامعة الكويت.

في حالة استكمال عملية التقديم فيمنع حدوث أي فرصة لتعديل التخصصات بعد انتهاء تسلم الطلبات

معايير التثبيت بين أسماء المقبولين بجامعة الكويت

هناك عدة معايير خاصة بالتثبيت بين أسماء المقبولين بجامعة الكويت وهذه المعايير تتمثل في الآتي