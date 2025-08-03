هاتف سامسونج a17 بمواصفات خيالية وسعر لا يقارن .. أعرف المزايا والعيوب بالتفصيل

قامت شركة سامسونج بإصدار أذكى جهاز لها من سلسلة هاتف سامسونج وهو Samsung a17 كما يتميز ذلك الهاتف بالعديد من المزايا المختلفة ويأتي بسعر في متناول الجميع لأنه ينتمي إلى الفئة المتوسطة، وعلى الرغم من وجود العديد من المميزات التي يتمتع بها ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب.

سامسونج a17

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها هاتف Samsung a17 الذي ينتمي للفئة المتوسطة وفقا لاخر تسريبات له ومنها ما يلي:

يتميز بجودة الخامة التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف.

يحتوي على شاشة من نوع أموليد.

تدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقدرة 25 واط.

سعة البطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير.

يدعم وسائل الحماية والأمان.

به ميكروفون إضافي من أجل عزل الضوضاء.

به منفذ 3,5 مللي الخاص بسماعات الأذن.

تظهر التسريبات بأن الهاتف يأتي باللون الأسود والرمادي الداكن.

يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل.

به ميزة التثبيت البصري.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Exynos

عيوب هاتف Samsung a17

على الرغم من وجود العديد من المميزات التي يتمتع بها ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب، ومنها ما يلي: