سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم بتاريخ يوم 3 من أغسطس 2025

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس والتي شهدت ارتفاع جديد في أسعار الصرف مقابل الدينار العراقي في كل من العاصمة بغداد ومدينة اربيل وعاصمة إقليم كوردستان وهذا يعكس حالة الترقب والتأثر المستمر بالتقلبات المالية في السوق المحلي حسب المصادر المصرفية الرسمية.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد الموافق 3 من اغسطس في الصرافة في بداية التعاملات نحو الآتي

سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس في الصيرفة المنتشرة في عاصمة بغداد نحو 141000 دينار لكل 100 دولار في حالة البيع و140000 في حالة الشراء.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في اربيل اليوم الأحد يصل إلى 139000 دينار لكل 100 دولار في حالة البيع ونحو 138000 دينار في حالة الشراء.

من المحتمل حدوث تذبذب في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي تأثرا بالعوامل الخارجية التي تمر بها معظم البلاد.

سعر الدولار في بورصة الكفاح اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس في بورصة الكفاح نحو الآتي