سعر الذهب عيار 21 اليوم بتاريخ 3 من أغسطس 2025 .. تحديث مستمر للاسعار

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل مع أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس في مصر، فقد ارتفع سعر جرام الذهب ارتفاع طفيف اليوم وخاصة عيار 21 منذ آخر تعاملات على عكس الأيام الماضية التي شهد انخفاض في سعره.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس في صباح التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وصل نحو الآتي

سجل سعر الذهب اليوم إلاحد الموافق 3 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 نحو 5275,5 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في صباح تعاملات الاحد نحو 4600 جنيه مضاف اليها قيمة الضريبة.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3942,75 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3066 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرام عيار 21 نحو 36800 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم الأحد للشراء في مصر

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات اليومية في حالة الشراء نحو الآتي