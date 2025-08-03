تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية وموعد عرض نتائج التنسيق للمرحلة الاولى “هنـــا”

يعتبر تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة من أهم المواضيع لدى الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لأنها تعتبر نقطة حاسمة في تحديد مسار الطلاب الأكاديمي في الجامعات المصرية، وقد ينتظر الطلاب تنسيب المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات والأكاديميات المختلفة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية

التنسيق المتوقع للمرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضة يتمثل في الآتي

كلية علوم من شعبة علمي علوم الحد الأدنى المتوقع للمرحلة الثانية ما بين 87 إلى 89٪.

كلية التمريض من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 85 إلى 87٪.

كلية زراعة من علمي علوم الحد الأدنى للقبول بها ما بين 75 إلى 78٪.

كلية تربية علوم وبيولوجي من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 80 إلى 83٪.

كلية آداب من علمي علوم الحد الأدنى للقبول بها ما بين 70 إلى 74٪.

كلية تجارة من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 72 إلى 75٪.

كلية علوم من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 83 إلى 86٪.

مليون حاسبات ومعلومات من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 86 إلى 88٪.

كلية تربية رياضية من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 70 إلى 74٪.

كلية تجارة من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 70 إلى 74٪.

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

يمكن تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية بشكل إلكتروني بعد الإعلان عن التنسيق عن طريق اتباع الخطوات الآتية