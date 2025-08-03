تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية وموعد عرض نتائج التنسيق للمرحلة الاولى “هنـــا”
يعتبر تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة من أهم المواضيع لدى الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لأنها تعتبر نقطة حاسمة في تحديد مسار الطلاب الأكاديمي في الجامعات المصرية، وقد ينتظر الطلاب تنسيب المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات والأكاديميات المختلفة.
تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية
التنسيق المتوقع للمرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضة يتمثل في الآتي
- كلية علوم من شعبة علمي علوم الحد الأدنى المتوقع للمرحلة الثانية ما بين 87 إلى 89٪.
- كلية التمريض من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 85 إلى 87٪.
- كلية زراعة من علمي علوم الحد الأدنى للقبول بها ما بين 75 إلى 78٪.
- كلية تربية علوم وبيولوجي من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 80 إلى 83٪.
- كلية آداب من علمي علوم الحد الأدنى للقبول بها ما بين 70 إلى 74٪.
- كلية تجارة من علمي علوم الحد الأدنى للقبول ما بين 72 إلى 75٪.
- كلية علوم من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 83 إلى 86٪.
- مليون حاسبات ومعلومات من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 86 إلى 88٪.
- كلية تربية رياضية من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 70 إلى 74٪.
- كلية تجارة من علمي رياضة الحد الأدنى للقبول ما بين 70 إلى 74٪.
خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية
يمكن تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية بشكل إلكتروني بعد الإعلان عن التنسيق عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.
- إدخال البيانات المطلوبة للطالب في الحقول المخصصة لها.
- اختيار الكليات المراد الالتحاق بها وفقا لترتيب الرغبات.
- تحديد الكليات بناء على الموقع الجغرافي والمجموع الذي حصل عليه.
- الضغط على كلمة تقديم الطلب.