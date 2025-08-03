العد التنازلي على موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2025-2026

تزايدت معدلات البحث حول موعد بداية العام الدراسي الجديد في المداس لجميع صفوف النقل مع بداية شهر أغسطس واقتراب موعد الدراسة، وذلك من أجل الاستعداد لها ومعرفة أيام الدراسة الفعلية، وقد تم الإعلان عن الخريطة الزمنية ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية والمناهج الدراسية لكل مرحلة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع صفوف النقل من قبل وزارة التربية والتعليم وهذا الموعد هو

يبدأ العام الدراسي الجديد في مصر من 20 سبتمبر.

تبدأ الدراسة من يوم 20 من سبتمبر وتستمر لمدة 36 اسبوع يتخللها الإجازات الأسبوعية والرسمية.

تصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 172 يوم فقط.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

تم الإعلان عن الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل وهذه الخريطة تتمثل في الآتي