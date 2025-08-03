العد التنازلي على موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2025-2026
تزايدت معدلات البحث حول موعد بداية العام الدراسي الجديد في المداس لجميع صفوف النقل مع بداية شهر أغسطس واقتراب موعد الدراسة، وذلك من أجل الاستعداد لها ومعرفة أيام الدراسة الفعلية، وقد تم الإعلان عن الخريطة الزمنية ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية والمناهج الدراسية لكل مرحلة.
موعد بداية العام الدراسي الجديد
تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع صفوف النقل من قبل وزارة التربية والتعليم وهذا الموعد هو
- يبدأ العام الدراسي الجديد في مصر من 20 سبتمبر.
- تبدأ الدراسة من يوم 20 من سبتمبر وتستمر لمدة 36 اسبوع يتخللها الإجازات الأسبوعية والرسمية.
- تصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 172 يوم فقط.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
تم الإعلان عن الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل وهذه الخريطة تتمثل في الآتي
- يوم السبت 10 من شهر يناير عام 2026 هو بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.
- يوم السبت الموافق 17 من يناير 2026 هو موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية.
- يوم 22 من شهر يناير هو موعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول
- يوم السبت الموافق 24 من يناير هو بداية إجازة منتصف العام وتستمر لمدة أسبوعين.
- يوم الخميس الموافق 5 من شهر فبراير هو موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
- يوم السبت 16 من مايو عام 2026 هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل.
- يوم السبت 4 من يونيو 2026 موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية
- يوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026 هو موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية.
- يوم السبت 20 من شهر يونيو هو موعد بداية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد.
- يوم الخميس 11 من شهر يونيو هو موعد نهاية العام الدراسي 2026.