أخر تحديث في سعر الدولار اليوم بتاريخ 3 من أغسطس 2025 .. تراجع مستمر

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع والشراء وذلك وفقا لبيانات البنوك الرسمية والمؤسسات المصرفية الكبرى وقد يحرص الكثير من الأشخاص حول معرفة تطورات سعر الدولار في السوق وحركة التبادل التجاري.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في حالة البيع والشراء نحو الآتي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 48,61 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي في حالة الشراء نحو 48,74 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية في حالة البيع والشراء نحو الآتي