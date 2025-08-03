أخر تحديث في سعر الدولار اليوم بتاريخ 3 من أغسطس 2025 .. تراجع مستمر
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع والشراء وذلك وفقا لبيانات البنوك الرسمية والمؤسسات المصرفية الكبرى وقد يحرص الكثير من الأشخاص حول معرفة تطورات سعر الدولار في السوق وحركة التبادل التجاري.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في حالة البيع والشراء نحو الآتي
- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 48,61 جنيه للشراء.
- كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي في حالة الشراء نحو 48,74 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية في حالة البيع والشراء نحو الآتي
- سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحن 48,72 جنيه للشراء 48,72 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 48,62 جنيه للشراء 48,72 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل اليوم الأحد في بداية التعاملات اليومية نحو 48,62 جنيه للشراء 48,72 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الأهلي المصري سجل اليوم في بداية التعاملات اليومية نحو 48,62 جنيه للشراء 48,74 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم سجل نحو 48,61 جنيه للشراء و48,71 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك cibاليوم نحو 48,62 جنيه للشراء و48,72 جنيه للبيع.