آيفون 17 يذهل العالم مع اقتراب صدوره.. تعرف على الموعد وأبرز المواصفات

يعتبر آيفون 17 من أكثر الإصدارات التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، وذلك مع اقتراب صدوره في غضون الفترة القليلة المقبلة، ناهيك عن أن الإعلان عنها سيكون ضمن حدث سنوي كبير وذلك في غضون الفترة من 9 لـ 10 من شهر سبتمبر 2025، وهو الموعد المعتاد الذي يتم فيه إصدار إصدارات الهواتف أول بأول، ويمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالهاتف والنسخة الجديدة خلال السطور التالية.

إصدارات هاتف آيفون 17 الجديد

أما الإصدارات المتمثلة في هاتف آيفون 17 ذات الـ 4 طرازات، التي سيتم الكشف عنها ما بين 9 لـ 19 من شهر سبتمبر 2025، أن تبدأ عمليات الشحن فور الانتهاء من عقد المؤتمر في الحال، فجاءت على النحو الأتي:-

يتم إصدار ” آيفون 17″.

كذلك هاتف “17 آير”.

آيفون 17 برو

الإصدار الرابع ” آيفون برو ماكس 17″.

ما هي مواصفات هاتف آيفون 17؟

أما عن المواصفات المتمثلة في هاتف آيفون 17، بجانب سعره الخارجي والداخلي الذي سيتراوح من 1200 لـ 1500 دولار أمريكي، فنصت على النحو الأتي:-