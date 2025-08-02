الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025.. هل نزلت بالزيادة؟

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق من الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر، نظير أن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من الأشخاص المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على الرواتب عن الأشهر الجديدة، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم عبر موقع البديل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

وأكدت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، بالإضافة إلى أنه إذا وافق إجازة أو عُطلة يتم تحديد موعد جديد من أجل البدء في عملية توزيع الرواتب المستحقة بالعراق، على أن يُراعي بأن الرواتب لا تضمن أي زيادات جديدة في الوقت الحالي، حي إن أخر زيادة تم التصديق عليها كانت منذ أواخر العام الماضي والبالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، بناءً على النحو الأتي:-

قم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب.

مع إمكانية إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد في الخانات المعنية بذلك.

النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين في العراق.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

وعن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، بناءً على ما يأتي:-