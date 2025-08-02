تردد قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية وإشارة قوية

تعتبر قناة وناسة من أكثر من القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، نظير أن القناة تتناسب مع مختلف الأعمار، بما تمكنهم من متابعة العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، بجانب الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة المقدمة على مدار الـ 24 ساعة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة على كافة الأقمار الصناعية، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وتابع كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 11315.

بينما استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “⅚”.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد وناسة الثاني على القمر الصناعي

ويمكن التعرف على التردد الأخر لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي فجاءت على النحو التالي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة يكون 11862.

بينما الإستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الترميز للقناة “27500”.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال؟

أما عن ما تقوم قناة وناسة أطفال بتقديمه على مدار الساعة دون توقف، وذلك بجودة عالية وبشكل مجاني دون أي رسوم، فمن بينها الأتي:-