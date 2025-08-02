“تــابعها بجودة هائلة” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع على القنوات الناقلة

يبحث العديد من المتابعين بمختلف دول العالم العربي، عن موعد بث الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع، حيث إنه يعتبر من أبرز المسلسلات التاريخية والتركية التي لاقت قبولاً وشهرة كبيرة بين باقي المسلسلات الأخرى، نظير أن القناة بشكل عام اشتهرت في بثها للمحتوى الملائم والشيق ما بين مسلسلات وأعمال فنية وكذلك برامج فنية يعشقها الكثيرون بمختلف دول العالم العربي، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القنوات الفضائية الناقلة، بناءً على ما نكشفه لكم عبر موقع البديل.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع

وأقرت الشركة المنتجة مواعيد عرض الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان، بناءً على ما يأتي:-

تم الإنتهاء من الإستعداد لتحضير حلقات الموسم السابع من المؤسس عثمان.

كذلك فإن عرض الحلقة 195 من الموسم السابع سيكون بداية شهر أكتوبر.

بالإضافة إلى أن الإعلان الترويجي والتشويقي للموسم الجديد سيوافق شهر سبتمبر.

أما بالنسبة للكواليس فيتم عرضها على الصفحات المروجة للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تردد قناة atv 2025

لكي تُشاهد جميع حلقات الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان أول بأول بالغة التركية، فعليك استقبال قناة atv التركية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول يكون النايل سات.

ترددها يكون 10796.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تحديث تردد atv التركية الثاني

فيما يسهل التعرف على التردد الثاني لقناة atv التركية، وفقًا للبيانات التالية:-