أوبو رينو Oppo Reno 14 رامات 12 جيجا و6000 بطارية “أحجز هاتفك الأن”

أطلقت شركة أوبو العالمية هاتفها الجديد ” Oppo Reno 14″ ذات المواصفات والمميزات المذهلة، المتمثلة في أن الهاتف مقاوم للماء والغبار، ناهيك عن وصول بطارية الهاتف لـ 6000 مللي أمبير، وقوة الشحن سريع للغاية، بالإضافة إلى عدسة الهاتف التي تبلغ نحو 50 ميجا بيكسل، وغيرها من المواصفات الأخرى المتمثلة في الهاتف، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Oppo Reno 14 ؟

أما عن المواصفات المتمثلة في هاتف ” Oppo Reno 14″ فجاءت على النحو الأتي:-

يعمل على الهاتف على دعم الإتصال اللاتلامسي.

كذلك يقوم بدعم شرائح الإتصال.

فيما يدعم الشبكات من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يصل أبعاد الهاتف إلى “157.9×74.7×7.4 ملم”.

وزن 187 جرام .

مقاوم للماء والغبار.

تصل مساحة شاشة الهاتف إلىى 6.59 إنش بدقة تبلغ نحو “1256×2760 بكسل”.

معدل كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش

الذاكرة تكون 25 جيجا بايت.

أما عن العشوائية فتبلغ نحو 12 جيجا بايت.

لا يدعم زيادة المساحة للهاتف.

ذات أداء ملائم ومدعوم من شركة ميدياتك.

كاميرات الهاتف الخلفية تكون ذات دقة 50 ميجا بكسل.

أما الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل.

فيما يقوم بدعم التصوير المتمثل في الفيديوهات والصور بدقة عالية وواضحة.

يدعم الواي فاي.

كذلك يدعم الموقع الجغرافي.

وسائل الأمان والحماية.

بطارية الهاتف تبلغ نحو 6000 مللي أمبير.

يعمل بنظام الأندرويد.

صوت ستريو عالي .

ما هو سعر هاتف Oppo Reno 14 ؟

أما عن سعر الهاتف داخل جمهورية مصر العربية فيصل إلى 27 ألف جنيه، وهو من النسخة 256 جيجا بايت ورامات 12 جيجا رام، نظير أن السعر المحلي أكثر من العالمي بشكل كبير، بجانب إضافة الضريبة والدمغة المضافة وكذلك مصاريف الشحن النقل التي تطبق على الهواتف.