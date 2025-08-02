تثبيت سريع الآن تردد قناة وناسة الجديد WANASAH KIDES TV على نايل وعرب سات 2025
قناة وناسة تعد واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال والتي تقدم مزيج متنوع من الإستفادة والمرح، حيث تعرض العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد في تعزيز مهارات الصغار وإكسابهم القيم الإيجابية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تجذب انتباه الأطفال.
تردد قناة وناسة الجديد
- التردد: 11430.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة القناة: HD.
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات
يستطيع متابعي القمر الصناعي عرب سات استقبال قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها، وذلك عن طريق استخدام بيانات التردد التالية:
- التردد: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- جودة القناة: HD.
مميزات قناة وناسة
تمتلك قناة وناسة مجموعة من المزايا التي تجعلها من الخيارات المفضلة لدى الكثير من الأمهات وخاصة الأطفال في العالم العربي، ومن أبرزها ما يلي:
- تعمل على مدار اليوم دون إنقطاع أو تشويش أو توقف.
- تتوفر القناة مجانا دون دفع رسوم اشتراك.
- تتميز بإشارة عالية الجودة من حيث الصوت والصورة.
- تقديم مزيج متنوع من الترفيه والتعليم يتناسب مع الصغار.
- عرض برامج تعليمية وترفيهية تساهم في تعليم الأطفال العادات والقيم والإيجابية.
- تقديم العديد من الأغاني والأناشيد باستخدام الرسوم المتحركة والألوان الزاهية التي تجذب انتباه الصغار.
- لا تعتمد القناة في تقديم محتواها على أي أساليب عنف أو ألفاظ تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.