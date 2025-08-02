أسعار الدواجن اليوم السبت 2-8-2025 بالمحال التجارية

شهدت أسعار الدواجن حالة من الثبات مع منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 2 من شهر أغسطس 2025، نظير أن سعر الكيلو من الفراخ البيضاء سجل نحو 65 جنيهًا للكيلو الواحد، حيث إن الأسعار الخاصة بالفراخ تشهد حالة من الهبوط الملحوظ على مدار الفترة القليلة الماضية، ويمكنك التعرف على سعر الكيلو من الدواجن، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

أسعار الدواجن اليوم السبت

أما عن التحديثات اللحظية التي تمت على أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 2 من شهر أغسطس، فنص على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ من النوع “البيضاء” إلى 64 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن كيلو الدواجن الساسو سجل نحو 105 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما أن سعر الكيلو من الفراخ الأمهات بلغ نحو 68 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر الدواجن البلدي سجل نحو 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

أما عن التحديثات اللحظية التي تمت على أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها اليوم السبت، حيث إن الكتاكيت تشهد حالة من الاضطراب الكبير بمختلف المحلات التجارية، نظير أن السعر يختلف من منطقة إلى أخرى، فنصت على النحو الأتي:-