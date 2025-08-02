خطوات تثبيت تردد قناة dazn الرياضية ومتابعة أقوى المباريات الحصرية بجودة عالية

يبحث الكثير من عشاق الرياضة من مختلف دول العالم معرفة تردد قناة dazn من أجل ضبطها على جهاز الاستقبال ومشاهدة البطولات الرياضية والعالمية باللغة العربية ويمكن ضبط تلك القناة على معظم الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات بجودة بث عالية من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة dazn الرياضية

يمكن ضبط قناة dazn الرياضية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة الاخبار الرياضية عن طريق معرفة البيانات الآتية

تردد القناة 12054.

معامل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27900.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة dazn على عرب سات

يمكن ضبط قناة dazn الرياضية على القمر الصناعي عرب سات في منطقة الخليج وشمال أفريقيا عن طريق معرفة البيانات الآتية

تردد القناة 11785.

معامل الاستقطاب رأسي v.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة hd.

معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط قناة dazn على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط تردد قناة dazn على الرسيفر بكل سهولة لمتابعة المحتوى الرياضي والاخبار الرياضية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: