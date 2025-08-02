خطوات تثبيت تردد قناة dazn الرياضية ومتابعة أقوى المباريات الحصرية بجودة عالية
يبحث الكثير من عشاق الرياضة من مختلف دول العالم معرفة تردد قناة dazn من أجل ضبطها على جهاز الاستقبال ومشاهدة البطولات الرياضية والعالمية باللغة العربية ويمكن ضبط تلك القناة على معظم الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات بجودة بث عالية من حيث الصوت والصورة.
تردد قناة dazn الرياضية
يمكن ضبط قناة dazn الرياضية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة الاخبار الرياضية عن طريق معرفة البيانات الآتية
- تردد القناة 12054.
- معامل الاستقطاب رأسي.
- معدل الترميز 27900.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
تردد قناة dazn على عرب سات
يمكن ضبط قناة dazn الرياضية على القمر الصناعي عرب سات في منطقة الخليج وشمال أفريقيا عن طريق معرفة البيانات الآتية
- تردد القناة 11785.
- معامل الاستقطاب رأسي v.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- جودة القناة hd.
- معدل الترميز 27500.
طريقة ضبط قناة dazn على جهاز الاستقبال
يمكن ضبط تردد قناة dazn على الرسيفر بكل سهولة لمتابعة المحتوى الرياضي والاخبار الرياضية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى القائمة الرئيسية على جهاز الاستقبال من زر الإعدادات.
- اختار كلمة ضبط القمر الصناعي.
- إدخال تردد قناة daznالرياضية في القسم المخصص للترددات مع باقي البيانات المطلوبة.
- النقر على كلمة البحث التلقائي للبحث عن القنوات الجديدة.
- التحقق من دعم القمر الصناعي.
- الانتظار بضع دقائق حتى يكتمل البحث.
- سوف يتم تحميل القناة مباشرة، ثم الضغط على كلمة حفظ من أجل ضبطها مع باقي القنوات الرياضية ومتابعة المحتوى الرياضي في أي وقت.