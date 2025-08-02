استعد لموعد عرض المؤسس عثمان .. عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

استمتع الأن فى الحصول على افضل قنوات الفضائية على الأطلاق، وهي قناة الفجر الجزائرية بأشارة قوية، بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، وقد تتميز ايضا القناة بأفضل المميزات المختلفة التي يتم من خلالها عرض العديد من المسلسلات على مدار 24 ساعة، بالأضافة الى الأشارة القوية التي تشملها القناة فى تقديم جميع المسلسلات المختلفة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن الآن بكل سهولة الحصول على قناة الفجر الجزائرية بأشارة قوية بدون أنقطاع او توقف على الأطلاق، كما يمكنكم الآن الأستمتاع بمجموعة كبيرة من المسلسلات المختلفة التي يتم عرضها على القناة بشكل مباشر على الفور بعد عرضها للمرة الأولي في تركيا والدول التابعه لها، كما ايضا يمكنكم الحصول على أهم المميزات التي تشملها القناة بدون انقطاع او توقف، وقد يتمثل التردد فى الآتي وهو:

القمر الصناعي نايل سات.

يكون تردد القناة هو 10922.

يكون اتجاه الاستقطاب أفقي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل التصويب الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي عرب سات

يكون تردد القناة هو 12683.

يكون اتجاه الاستقطاب عمودي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل التصويب الخطأ هو 3/4

مميزات قناة الفجر الجزائرية

قد يمكنكم الحصول الآن على العديد من مميزات قناة الفجر الجزائرية، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم القنوات المتميزة على الأطلاق، والتي قد تفيد بشكل كبير جميع المشاهدين فى الحصول على القناة وتنزيلها على التلفاز والأستمتاع بها على مدار 24 ساعة، وقد تتميز المميزات الخاصة بالقناة فى الآتي وهي: