خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 .. عموم المحافظات بالعراق

مازالت عمليات البحث مرتفعة للوجبة السابعة 2025، حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وقد اوضحت الحكومة العراقية عن العديد من الشروط المختلفة التي قد يمكن من خلالها الحصول على الوجبة السابعة، والأستمتاع بالمزايا المختلفة التي قد وفرتها بالفعل الجهات المختصة لجميع المواطنين الذي هم بحاجة الى مساعدات بداخل الدولة العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قد اشارت الجهات المختصة العراقية عن العديد من الخطوات المختلفة التي قد يمكن ان يتم تنفيذها بالشكل الصحيح، من خلال الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وقد اشارت بانه يوجد العديد من الشروط المختلفة التي قد يمكن أن يتم توافرها بالشكل الصحيح والحصول على المزايا التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين، وقد تتميز الخطوات فى الآتي وهي:

يجب ان يتم الدخول الى منصة مظلتي الآلكترونية.

يجب ان يتم النقر على القائمة الرئيسية.

يشترط ان يتم النقر على تسجيل الدخول الى الرعاية الاجتماعية.

يجب ان يتم تحديد الوجبة التي يستعلم عنها المواطن العراقي.

يجب ان يتم ادخال جميع البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح.

يجب ان يتم ادخال المحافظة التي يقطن بها المواطن العراقي.

يجب ان يتم النقر على كلمة استعلم الان.

سوف يتم ظهور كافة التفاصيل على الفور بعد ذلك.

شروط استحقاق برنامج الرعاية الاجتماعية

قد اوضحت الحكومة العراقية، على العديد من الشروط المختلفة التي يجب ان يتم توافرها بالشكل الصحيح، من أجل الحصول على البرنامج واستمرار عملية الدعم، والذي قد تصل فى الآتي وهي: