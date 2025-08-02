طريقة فتح حساب بنك الخرطوم الجديد بالرقم الوطني على bankofkhartoum.com بدون زيارة الفرع

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر الخدمات المالية التي أثارت اهتمام الكثير من العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، بالإضافة إلى أن الخدمة الجديدة التي يوفرها البنك تُساهم في تلبية احتياجاتهم المالية بشكل كبير، نظير أن الخدمة أصبح من السهل التعرف عليها، بناءً على مجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في مقال اليوم.

خدمة فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات المعنية بطلب فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم بما يتضمن شريحة كبيرة من العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع تسجيل الانتقال إلى الصفحة الخاصة بخدمات بنك الخرطوم.

قم مباشرة بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم على أن تكون واضحة وصالحة لطلب فتح الحساب البنكي.

مع إمكانية إرفاق الوثائق السارية لطلب فتح الحساب.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة.

النقر في نهاية فتح الحساب على زر “موافق”.

بحيث تتم عملية فتح الحساب البنكي بكل سهولة.

خدمات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخدمات التي يقدمها بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المتقدمين داخل وخارج دولة السودان، بما تُمكن العميل من إنهاءها دون توقف، ومن بينها الأتي:-