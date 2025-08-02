ضبط تردد قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة وناسة أطفال من أكثر القنوات الفضائية التي لاقت اهتماما كبيرًا بين ملايين الأطفال بمختلف أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة تقدم محتوى يجمع بين التعليم والترفيه في أن واحد، نظير أن تكون محطة ملائمة للأغاني والأناشيد الدينية الرائعة والممتعة على مدار الساعة، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يشمل النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم عبر موقع البديل خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2025 أطفال

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 11430.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

نزل تردد وناسة الثاني على القمر الصناعي

ويسهل تنزيلك إلى التردد الثاني لقناة وناسة أطفال، بما تمكنك من الحصول على رحلة ممتعة وشيقة على مدار الساعة، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي العرب سات.

ترددها يكون 11270.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها أفقي.

التشفير مجاني.

جودة الصوت والصورة قوية وواضحة.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات ضبط قناة وناسة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من ضبط التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-