منصة مظلتي تُعلن.. رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والجديدة في العراق

برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات دولة العراق، نظير أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين المالية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين ضمن الوجبة الجديدة بمختلف محافظات العراق عبر موقع البديل، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة أو الجديدة، بناءً على ما يأتي:-

أن تقوم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالبرامج.

القيام باختيار رقم الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

مع تحديد المحافظة المقيم فيها المتقدم.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

أما عن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، بناءً على ما يأتي:-