شارك بصوتك هيفرق .. انتخابات مجلس الشيوخ 2025 موعدها ومقر اللجنة

قد جهزت السفارة المصرية العديد من التجهيزات المختلفة حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وقد أوضحت على أن يكون التصويت اليومي يشمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة التاسعة مساءًا، وعلى ان يكون بالتوقيت الذي يتناسب مع الدول العربية، بالأضافة الى أنه ايض ا قد تم تخصيص عدد مقرًا انتخابية يصل الى 138 مقر حول انحاء العالم.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

قد تم التجهيزات الرسمية حول بدء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وقد اعلنت الجهات المختصة المصرية على أنه سوف يتم فتح التصويت على مدار اليوم الجاري وهو الاول من أغسطس واليوم التالي وهو الثاني من أغسطس فقط، وعلى ان تشمل المقرات المخصصة للتصويت فى مجلس الشيوخ ما يصل الى 138 مقرًا بداخل جميع الدول العربية، وذلك لسهولة تصويب المواطنين بخارج الجمهورية، وقد اشارت الجهات املختصة بأنه يجب فقط أن يتوافر لدي الشخصي المصري الرقم القومي الخاص به، من أجل اتمام عملية التصويت.

كيفية التصويت فى انتخابات الشيوخ

قد اوضحت الجهات المصرية الرسمية، بانه قد يمكن لجميع المواطنين المصريين الحصول على تصويت انتخابات الشيوخ لعام 2025، وقد اشارت بشكل رسمي على أن يكون التصويت للعاقلين فقط، وفى حالة وجود البطاقة سارية ايضا يتم التصويت لدي المنتخب الذي يرغب فيه المواطن المصري، وذلك فيما قد اوضحته الجهات المختصة من خلال الموقع الرسمي الألكتروني، وفى حالة عدم توافر الأمكانية للوصول الى المقر المحدد للأنتخابات من الممكن ان يتم التصويت من خلال الموقع الألكتروني المحدد من الوزارة.