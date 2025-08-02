تحديث جديد الآن في سعر طن حديد عز اليوم بتاريخ 2 من أغسطس 2025

ارتفع سعر طن الحديد وخاصة حديد عز اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في السوق المصري ومعظم الشركات المصرية ويمكن أن يتغير سعر الشراء على مدار اليوم لمواد البناء بناء على تغيرات العوامل المسئولة في تغيير سعرهم.

سعر طن حديد عز

ارتفع سعر طن الحديد اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس إلى أن سجل سعره في معظم الشركات المصرية في صباح التعاملات نحو الآتي

سعر طن حديد عز اليوم نحو 39840 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 38000 جنيه وهذا السعر ثابت على مدار اليوم.

وصل سعر طن حديد العتال اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية نحو 38500 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 38500 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية اليوم نحو 37500 جنيه

سعر طن حديد المراكبي اليوم السبت سجل نحو 38000 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل سجل نحو 38000.

سعر طن حديد الكومي اليوم سجل نحو 38000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي اليوم سجل نحو 38000 جنيه.

سعر طن حديد سرحان سجل اليوم نحو 37500 جنيه.

سعر طن حديد العصري اليوم السبت سجل نحو 37500 جنيه.

سعر الاسمنت اليوم السبت

استقر سعر الأسمنت اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في معظم الشركات إلى أن وصل سعره نحو الآتي