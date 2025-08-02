مختلفة ومتنوعة .. تردد قناة البغدادية الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2025

شاهد الان العديد من البرامج البغدادية المختلفة التي يتم عرضها للمرة الاولي والتي تجذب جميع المشاهدين فى الوطن العربي من خلال تردد قناة البغدادية، والتي قد تتمثل فى الجودة العالية والأشارة القوية على مدار 24 ساعة، كما انها من القنوات التي يسهل ان يتم تنزيلها على التلفاز بدون انقطاع او توقف او الحاجة الى المختصين او الدعم الفني على الاطلاق.

تردد قناة البغدادية

استمتع الأن بالحصول على تردد قناة البغدادية، والتي تتميز بأنها افضل القنوات المتميزة فى الوطن العربي، كما تشمل القناة العديد من البرامج العراقية المختلفة، التي يتم عرضها منذ العديد من السنوات الماضية، بالأضافة الى أنها واحدة من القنوات المتميزة التي يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وقد يتمثل التردد فى الآتي وهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل الأستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الترميز: 3000.

معامل الأستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

محتوي قناة البغدادية

قد تتميز قناة البغدادية بتقديمها للعديد من المحتويات المختلفة، فقد تشمل القناة برنامج التاسعة، والذي يعتبر من اكثر البرامج السياسية التي يتم عرضها بانتظام على مدار اليوم، وقد يتم تقديمه من خلال الأعلامي انور الحمداني، كما تشمل القناة ايضا العديد البرامج النسائية والمختلفة، وايضا تشمل المسلسلات الأجنبية والخليجية والتي قد يتم عرضها على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف طوال فترة العرض.