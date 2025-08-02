سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم بتاريخ 2 أغسطس 2025

زادت عمليات البحث عن سعر الدولار في العراق اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية وسط تباين واضح بين السعر الرسمي له المعتمد من البنك المركزي العراقي وسعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء، وقد شهد سعر الدولار في العراق انخفاض صغير مقارنة بالأيام القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع بسيط في سعره.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يبلغ سعر 100 دولار في العراق اليوم السبت الموافق 2 من شهر أغسطس من هذا العام في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع والشراء نحو الآتي

يتراوح متوسط سعر 100 دولار اليوم في العراق حوالي 139065 دينار عراقي.

يختلف السعر اختلاف طفيف على مدار اليوم تأثرا بعوامل تغيير سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية العامة في العراق وكمية العرض والطلب.

سعر الدولار في محافظات العراق

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في معظم محافظات العراق في حالة البيع والشراء نحو الآتي