ارتفاع من جديد في سعر البنزين اليوم بتاريخ 2 أغسطس 2025 .. بعد قرار لجنة التسعير

سجلت أسعار البنزين اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس استقرار تام وفي سعر السولار أيضا، وجاء ذلك وفقا للزيادة الأخيرة المعلنة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في آخر اجتماع لها في شهر أبريل الماضي.

سعر البنزين اليوم

تم الإعلان عن سعر البنزين اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس هذا العام، وهذه الأسعار هي

بنزين 95 اليوم سجل نحو 19 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 اليوم سجل نحو 17,25 جنيه للتر الواحد.

سعر لتر بنزين 80 اليوم سجل نحو 15,75 جنيه.

سجل سعر السولار اليوم بعد الزيادة نحو 15,50 جنيه

سعر غاز تموين السيارات وصلت اليوم الرابع 7 جنيه للمتر مكعب.

سعر طن المازوت اليوم المورد لباقي الصناعات وصل إلى 10500 جنيه.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل لتحديد سعر البنزين

تم الإعلان عن موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل من أجل تحديد سعر البنزين، وهذا الموعد هو