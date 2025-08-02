أخر تحديث لـ سعر طن الأسمنت اليوم السبت في الأسواق في مصر اليوم 2025

سجل سعر طن الاسمنت اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات في الأسواق المصرية استقرار في سعره على عكس الأيام الماضية التي شهدت تقلبات في الأسعار، وتأتي هذه الأسعار استنادا إلى البيانات المعلنة على بوابات الأسعار المحلية والعالمية.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت في الأسواق في مصر

استقرت أسعار الأسمنت في معظم الشركات في مصر اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية وتراوحت أسعاره ما بين الآتي

سعر طن الاسمنت الرمادي اليوم السبت في الأسواق سجل نحو 3908 جنيه بزيادة قدرها خمسة جنيهات.

وصل سعر طن أسمنت الفهد اليوم السبت في مصر بعد آخر استقرار له إلى 3350 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدي اليوم وصل إلى 3650 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت المخصوص اليوم في مصر نحو 3450 جنيه.

سعر طن أسمنت النصر سجل اليوم في مصر نحو 3550 جنيه

سعر طن أسمنت السهم سجل اليوم نحو 3450 جنيه.

سجل سعر أسمنت النصر اليوم في مصر نحو 3550 جنيه.

سعر طن أسمنت بني سويف وصل اليوم إلى 3550 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس اليوم السبت وصل إلى 3450 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط والمقاومة للملوحة اليوم

وصلت أسعار الأسمنت المخلوط والمقاومة للملوحة اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية نحو الآتي