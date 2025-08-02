أخر تحديث لـ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بتاريخ 2 من اغسطس 2025

استقرت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم في بورصة الدواجن وفي المحلات اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية، واستقر معها سعر كرتونة البيض والكتاكيت وذلك وفقا لاخر تحديث صادر عن بورصة الدواجن في مصر.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها بالنسبة للفراخ البيضاء والبلدية اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس نحو الآتي:

سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس بالسنية للمستهلك في الأسواق المصرية ما بين 74 جنيه إلى 76 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الحمراء اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بورصة الدواجن تصل ما بين 99 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد في البورصة، وتصل في الأسواق ما بين 120 إلى 124 جنيه.

وصلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم السبت ما بين 109 إلى 113 جنيه للكيلو في البورصة، وما بين 115 إلى 120 جنيه للمستهلك ويرجع السعر المرتفع بسبب تكلفة التربية المرتفعة.

يصل سعر الفراخ الساسو للكيلو في بورصة الدواجن اليوم السبت إلى 75 جنيه وبالنسبة للمستهلك نحو 86 جنيه.

اسعار الكتاكيت اليوم السبت في الأسواق

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في الأسواق بالنسبة للمستهلك ووصلت أسعارها نحو الآتي: