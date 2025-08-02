بعد إنطلاق التحديث الجديد للعبة جاتا 6 على الهواتف .. استعد للمواجهة القوية والمزايا المتعددة
يرغب ساق لعبة جاتا سان اندرياس في الحصول على الاكواد المجانية الخاصة بها من أجل تعزيز تجربة اللعب، وقد تساعد هذه الاكواد في التحكم بعالم اللعبة المفتوح عن طريق توفير أسلحة قوية تزيد من متعة اللعب.
جاتا 6
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل لعبة جاتا 6على الجهاز الخاص وهذه الخطوات تكون كالآتي
- يمكن تحميل لعبة GTA6 عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص rockstar games
- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب.
- الضغط بعد ذلك على كلمة “اشتري الآن” ثم اختر كلمة “اللغة العربية” من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية للعبة.
- اتباع التعليمات من أجل إتمام عملية الشراء وإتمام عملية التحميل.
احدث اكواد لعبة جاتا
تم الإعلان عن أحدث اكواد لعبة جاتا 6 المجانية التي يمكن استخدامها أثناء اللعب، ومن أشهرها ما يلي
- كود جعل السيارة تطير وهو CHITTYCHITTYBANGBANG
- كود إشارة المرور الخضراء ZEIIVG
- كود القفز العالي في اللعبة LFGMHAL
- كود مطاردة الشرطة LJSPQK
- كود ازالة نجوم الشرطة ASNAEB
- كود الطقس الممطر AUIFRVQS
مميزات لعبة GTA 6
توجد العديد من المميزات التي تتميز بها لعبة جاتا ٦ عن غيرها من باقي الألعاب وهذه المزايا تتمثل في الآتي
- من أهم ما يميز هذه اللعبة هي الشخصيات الجديدة التي يتحكم فيها للاعب
- تدور قصة هذه اللعبة في عالم مفتوح حديث.
- تحتوي على رسومات محسنة و تحسينات في طريقة اللعب.
- الاستمتاع بإجراء المغامرات المختلفة والذهاب إلى الأماكن المتنوعة.