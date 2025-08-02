المليون دولار قادم إليك .. موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2025 في شهر أغسطس
تقدم مسابقة الحلم من قبل مجموعة قنوات ام بي سي التي تمنح المشتركين فرصة الفوز بجوائز نقدية كبرى قد تصل إلى مليون دولار، وتساعد هذه المسابقة تحقيق أحلام العديد من المشتركين ويمكن الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة لكل دولة.
موعد السحب القادم مسابقة الحلم
تم الإعلان عن بعض التفاصيل التي تخص السحب القادم لمسابقة الحلم أو دريم المقدمة على قناة ام بي سي مصر وهذا التفاصيل هي:
- أعلنت إدارة مسابقة الحلم أن موعد السحب القادم بقيمة مليون دولار سوف يكون في يوم 14 من أغسطس بعد أن كان في آخر شهر يوليو الماضي.
- يمكن الاشتراك عبر تطبيق mbc dreamوالمشاركة في جميع السحوبات.
- يمكن الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال كلمة حلم أو دريم على الرقم المخصص لكل دولة عربية.
أهم شروط الاشتراك في مسابقه الحلم 2025
هناك بعض الشروط الهامة الواجب توفرها للتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم هذا العام ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المتقدم للمسابقة يحمل الجنسية العربية وعدم التقديم لأي شخص خارج البلاد العربية أو الوطن العربي بشكل عام.
- يتوجب أيضا أن يكون المتسابق بسن مناسب للتقديم في المسابقة وهو 18 عاما.
- يشترط التقديم والتمكن من الاشتراك عبر الرقم الخاص بالبلد.
- تخطي كافة مراحل الإجابة على جميع الأسئلة التي تطرح.
- من الضروري أن يكون الاشتراك فعال ليوم واحد على الأقل خلال فترة السحب.