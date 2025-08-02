ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم للمصريين .. اشترك الآن وكن انت الفائز بموعد السحب القادم 2025

تعد مسابقة الحلم من أكثر المسابقات شهرة في العالم العربي، وتنظمها قناة MBC بشكل سنوي، حيث تمنح المشتركين فرصة ذهبية لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، حيث يتساءل العديد عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 عبر محركات البحث جوجل وطريقة المشاركة المتاحة لجميع الأفراد في مختلف دول الوطن العربي.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

للانضمام إلى المسابقة، فيمكن إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لكل بلد وهذه الأرقام هي

التواصل من فلسطين: 6144

التواصل من سلطنة عمان: 90434.

التواصل من تونس: 85819.

الكويت: 4242.

المغرب: 9669.

البحرين: 94000.

الإمارات: 5544.

الأردن: 94099.

التواصل من مصر: 95458 أو 9545.

العراق: 2266.

السعودية زين: 755505.

التواصل من دولة سوريا: 1555.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يتساءل الكثير عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 اللازمة في مسابقة الحلم، حيث يمكن التسجيل والمشاركة بسهولة من خلال الطرق التالية: