بالخطوات والشروط .. تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 قبل إيقافها نهائيًا

تعتبر عملية تحديث بطاقة التموين 2025 في العراق من أهم الأمور التي يسعى إليها المواطنون من أجل ضمان استمرار الحصول على الخدمات التموينية دون انقطاع أو تأخير، وقد وفرت منصة أور الإلكترونية في العراق خدمة تحديث بطاقة التموين والعديد من الخدمات الأخرى للتسهيل على المواطن بدلا من الذهاب إلى المقر الرسمي لخدمات التموين.

تحديث البطاقة التموينية في العراق

يمكن تحديث بطاقة التموين في العراق بشكل إلكتروني عبر منصة أور الإلكترونية للاستفادة من المخصصات التموينية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة اور الإلكترونية.

الإلكترونية. استخدام رقم الهاتف من أجل التسجيل داخل المنصة.

اختار كلمة خدمات التموين من الخيارات المتاحة في قائمة الموقع.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة وهي خدمة تحديث بطاقة التموين.

ملء الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق الأوراق والمستندات اللازمة من أجل إتمام عملية التحديث.

النقر على كلمة إرسال الطلب، وسوف يتم متابعة التحديث سواء بالقبول أو الرفض مع بيان سبب الرفض.

شروط تحديث بطاقة التموين في العراق عبر منصة أور

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل تحديث بطاقة التموين في العراق بشكل إلكتروني عبر منصة أور، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: