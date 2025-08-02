خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الرقم المخصص لبلدك .. أنت الفائز بالمليون 2025

يعتبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 فرصة مميزة لمن يسعى لتغيير حياته والحصول على جائزة مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار أمريكي، وتنظم هذه المسابقة قناة MBC بشكل سنوي، وتستقطب آلاف المشاركين من مختلف الدول العربية بآمال الفوز وتحقيق الأحلام المؤجلة.

مسابقة الحلم

توفر مسابقة الحلم عدة طرق مرنة للمشاركة، سواء عبر الرسائل النصية أو التطبيقات أو الموقع الرسمي، هذه الطرق هي

إرسال كلمة حلم أو dreamإلى الرقم المخصص لبلدك من القائمة المعتمدة.

انتظار الرسالة التي تحتوي على سؤال وأجب عنه بشكل صحيح.

تنزيل تطبيق MBC DREAMوفعّل حسابك للمشاركة عبره.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمسابقة وأكمل التسجيل إلكترونيا.

الشروط الأساسية للاشتراك في مسابقة الحلم 2025

لضمان قبول المشاركة ينبغي أن تتوفر فيك مجموعة من الشروط التي وضعتها إدارة المسابقة هذه الشروط تتمثل في الآتي

أن يكون من المقيمين في دولة عربية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

الامتناع عن الاشتراك إذا كنت من أقارب العاملين ضمن فريق إعداد المسابقة.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها بالكامل قبل المشاركة.

نصائح تساعد في الفوز في مسابقة الحلم 2025

بعد أن أوضحنا طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025، والشروط المطلوبة، ينبغي للمشارك الذكي أن يتبع خطوات مدروسة من أجل زيادة حضوره في السحب النهائي، ولهذا ينصح باتباع الإرشادات التالية: