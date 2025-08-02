تراجع في سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري بتاريخ 2 أغسطس 2025

تتزايد معدلات البحث بشكل يومي عن معرفة سعر الدولار وخاصة اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس بعد أن شهد انخفاض ملحوظ في سعره مقابل الجنيه المصري وفقا لاخر تحديثات معلنة من معظم البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري بعد آخر انخفاض وصل له نحو الآتي

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في البنك المركزي المصري نحو 48,71 جنيه في حالة البيع

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري نحو 48,74 جنيه في حالة الشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 48,55 جنيه للبيع 48,65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم السبت نحو 48,55 جنيه للبيع 48,65 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل نحو 48,56 جنيه للبيع 48,66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة سجل اليوم نحو 48,61 جنيه للبيع 48,71 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو الآتي