تراجع في سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري بتاريخ 2 أغسطس 2025
تتزايد معدلات البحث بشكل يومي عن معرفة سعر الدولار وخاصة اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس بعد أن شهد انخفاض ملحوظ في سعره مقابل الجنيه المصري وفقا لاخر تحديثات معلنة من معظم البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري بعد آخر انخفاض وصل له نحو الآتي
- سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في البنك المركزي المصري نحو 48,71 جنيه في حالة البيع
- كما سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري نحو 48,74 جنيه في حالة الشراء.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 48,55 جنيه للبيع 48,65 جنيه للشراء.
- سعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم السبت نحو 48,55 جنيه للبيع 48,65 جنيه للشراء.
- سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل نحو 48,56 جنيه للبيع 48,66 جنيه للشراء.
- سعر الدولار في بنك القاهرة سجل اليوم نحو 48,61 جنيه للبيع 48,71 جنيه للشراء.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو الآتي
- 1 دولار أمريكي يعادل 49 جنيه مصري.
- 5 دولار أمريكي يعادل اليوم السبت 230 جنيه مصري
- 10 دولار أمريكي يعادل 450 جنيه مصري.
- 25 دولار أمريكي يعادل 1230 جنيه مصري.
- 50 دولار أمريكي يعادل 2450 جنيه مصري.
- 100 دولار أمريكي يعادل 49180 جنيه مصري.
- 500 دولار أمريكي يعادل 24500 جنيه مصري.
- 1000 دولار أمريكي يعادل 49800 جنيه مصري.
- 5000 دولار أمريكي يعادل 246500 جنيه مصري.
- 10000 دولار أمريكي يعادل 4915000 جنيه مصري.