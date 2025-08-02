مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع .. موعد العرض المنتظر عبر القنوات الناقلة 2025

يعود المسلسل الشهير قيامة عثمان الموسم السابع حالة كبيرة من الحماس والترقب من ملايين المشاهدين داخل تركيا والوطن العربي، حيث تمثل الحلقة 195 الإنطلاقة للموسم الجديد والتي تحمل تطورات المفاجآت مصيريه درامية كبيرة، كما ينتظر الملايين بفارغ الصبر عرض الحلقة بسبب النجاح الغير مسبوق للمواسم الماضية أصبح عرض الحلقة لحظة حاسمة فسوف يبدأ فصل جديد لمسيرة المؤسس عثمان مع وجود مجموعة من التغيرات التاريخية تحويلات هامة داخل موازين القوى العسكرية والسياسية.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

هناك بعض التفاصيل التي تخص مسلسل المؤسس عثمان الموسم الجديد، وهذه التفاصيل هي

أعلنت قناه ATVالتركيه وهي إحدى جهة المنتجة للمسلسل بأنه سوف يتم عرض الحلقة 195 من قيامة عثمان يوم 1 من شهر أكتوبر 2025 هذا العام والموافق يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

يتم عرض النسخة المترجمة إلى اللغة العربية من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم 2 من شهر أكتوبر 2023 الموافقة يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر عرض الحلقة 195 من المؤسس عثمان والتي يتوقع لها الكثير من الأحداث الجديدة ومنها: