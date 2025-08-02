اشتري من دلوقتي وجمدي فلوسك .. سعر الذهب عيار 21 اليوم بتاريخ 2 أغسطس

انخفض سعر الذهب في الأسواق المحلية بدء تعامل يوم السبت الموافق 2 من أغسطس في مصر، فقد انخفض معهم سعر جرام الذهب عيار 21 على عكس آخر تعاملات أمس الذهب شهد استقرار في سعره، ولكن من المحتمل أن يتغير سعر الجرام لجميع الأعيرة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في صباح التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي

سجل سعر الذهب اليوم السبت الموافق 2 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 نحو 5222 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم سجل نحو 4787 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في صباح تعاملات السبت 2 من أغسطس نحو 4570 جنيه. مضاف اليها قيمة الضريبة والدمغة والمصنعية.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3917 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3046 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم سجل نحو 2611 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرام عيار 21 نحو 36560 جنيه وهذا السعر يساوي الذهب الخام بدون إضافة قيمة الضريبة والمصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم السبت للشراء

بلغ سعر جرام الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية في حالة الشراء لجميع الأعيرة بعد آخر انخفاض له نحو الآتي