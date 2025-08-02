ثبت حالًا على جميع الأقمار الصناعية .. تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2025

احصل الان بكل سهولة على تردد قناة وناسة للأطفال وشاهد العديد من الاغاني والمسابقات المختفة التي تتميز بها القناة، والتي قد يستمتع بها العديد من الأطفال بدون توقف او انقطاع، كما تتميز القناة بعرض جميع الاغاني والقصص القصيرة والمسابقات الخاصة بها على مدار 24 ساعة بالاضافة الى الجودة العالية والأشارة القوية التي تشملها القناة باستمرار.

تردد قناة وناسة للاطفال

قد يمكنكم الان وحصريًا الوصول الى افضل القنوات المتخصصة فى عالم الاطفال وهو تردد قناة وناسة للاطفال والتي يمكنكم من خلاله الاستمتاع الى العديد من المزايا المختلفة التي تشملها القناة والتي قد لا تتوافر فى اي قناة اخرى على الاطلاق، بالأضافة الى انها واحدة من القنوات المتميزة التي تفيد كافة الاطفال، وقد يشمل التردد الخاص بالقناة فى الآتي

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عربسات.

معامل الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11453.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايلسات.

معامل الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تثبيت القناة على الرسيفر

قد يوجد الان وحصريًا مجموعة بسيطة من الخطوات التي يمكن ان يتم تنفيذها من خلال المشاهدين، بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني على الأطلاق، وقد تتميز هذه الخطوات فى الأتي وهي: