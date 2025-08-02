خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية HD الجديد على نايل وعرب سات 2025

يمكنكم الان وحصريًا الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية HD والتي تعتبر من اكبر واهم القنوات التي يمكن من خلالها الأستمتاع بكافة المسلسلات الجديدة والافلام الاجنبية وايضا التركية التي يتم عرضها للمرة الاولي على التلفاز بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة طوال اليوم.

تردد قناة الفجر الجزائرية HD

احصل الان على تردد قناة الفجر الجزائرية HD والتي تتميز بانها افضل القنوات على الاطلاق فى التلفاز، التي تساعد فى تقديم العديد من الافلام التركية والجديدة، والتي لا يوجد لها مثيل على الأطلاق، كما يمكنكم ايضا الاستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع او ضعف فى الاشارة، وقد تشمل القناة البيانات الآتية وهي:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد الخاص بالقناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد الخاص بالقناة: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل القناة على جهاز الأستقبال

قد يمكنكم الان وحصريًا ان تقومون بفعل مجموعة بسيطة من الخطوات التي قد تساعد جميع المشاهدين فى تنفيذها باسهل الطرق والتي تفيد كافة المشاهدين فى الحصول على المسلسلات والأفلام الجديدة والمختلفة التي يتم عرضها للمرة الاولي على التلفاز، وقد تشمل خطوات تنزيل القناة فى الآتي وهي: