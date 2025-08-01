ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد toyor aljanah على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية المحببة لدى ملايين المتابعين حول مختلف العالم العربي، بالإضافة إلى أن القناة استطاعت أن تدخل كل بيت وأسرة عربية، حتى أن القناة تقوم ببث البرامج التعليمية والترفيهية أول بأول دون توقف، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم وعبر موقع البديل.

تردد قناة طيور الجنة 2025

أما عن المعلومات المعنية باستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، فنصت على النحو الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 11393.

بينما الاستقطاب فهو عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “6/5”.

تردد طيور الجنة الثاني 2025 على العرب سات

وعن البيانات الأخرى الخاصة بتردد طيور الجنة الثاني على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، فجاءت كما يأتي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة يكون “11310”.

بينما معامل الترميز فهو “30000”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “2/3”.

مزايا قناة طيور الجنة أطفال 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

أما عن المزايا المتمثلة في قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فنصت على النحو التالي:-