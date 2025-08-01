الزمالك يواجه بروكسي اليوم.. الموعد وتردد القنوات الناقلة

يواجه الزمالك نظير بروكسي اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر أغسطس، نظير الاستعداد الكبير لانطلاق الموسم الجديد، لتكون من المباريات الأكثر تشويقًا وإثارة، ناهيك عن أن الزمالك وبروكسي سيواجهون بعضهم البعض ضمن المواجهة السادسة وذلك من أجل الاستعداد إلى الموسم الجديد، بالإضافة إلى أن أورانج وفريق رع والشمس ووادي دجلة واجهوا الزمالك مسبقًا، وسنتعرف معًا على موعد إطلاق الصافرة خلال مقال اليوم وعبر موقع البديل.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي اليوم

تقام مباراة الزمالك وبروكسي اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر أغسطس 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، نظير أن المباراة ستُقام على مجموعة من القنوات الفضائية اليوم، حتى أن كلا الفريقين يرغبان في الفوز على الأخر ضمن الموسم الودي الذي يضم عدد كبير من الأندية الكروية على المستوى المحلي والعالمي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 On Time Sport

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة أون تايم سبورت 1، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 10853.

بينما معامل الترميز يكون 27500.

استقطابها فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

التشفير مجاني.

جودة الصوت والصورة قوية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 On Time Sport

ويمكنك تنزيل التردد الحديث لقناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي، بناءً على البيانات الأتية:-