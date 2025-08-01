“الجديد وصل” ترد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات وأحلى أغاني الأطفال

في ظل التحديثات المستمرة حول تردد قناة وناسة أطفال، من أجل القيام باستقبالها على مختلف الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، على غرار نجاح القناة في جذبها إلى ملايين المتابعين بمختلف أنحاء الدول العربية، ولذا سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة عبر موقع البديل، لكي يتمكن أكبر عدد من استقبالها دون توقف خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2025

حرصت قناة وناسة على تحديث ترددها الجديد عبر الأقمار الصناعية، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي جديد النايل سات.

ترددها يكون 11470.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد وناسة أطفال على القمر الصناعي

أما عن البيانات المعنية بتنزيل قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، من أجل متابعة باقة من أروع البرامج التعليمية والترفيهية على مدار الساعة، بناءً على البيانات الأتية:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها يكون “11270”.

استقطابها فهو “رأسي”.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

طريقة تثبيت قناة وناسة أطفال 2025 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-