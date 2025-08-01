التقديم بكلية الشرطة 2025 طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشروط المطلوبة

أصدرت وزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم في أكاديمية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة الماضية، بما تضمن الدفعة الجديدة كافة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية، مؤكدة أن ذلك بمجموع لا يقل عن 65% من خريجي العاملين 2025-2024، بجانب الحاصلين على ليسانس حقوق ذكور بحد أدنى “مقبول” من خريجي العامين 2025-2024.

التقديم في كلية الشرطة للثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يمكن لجميع الحاصلين على المؤهلات الجامعية بالتخصصات المطلوبة والاحتياجات الخاضعة لقطاعات وزارة الداخلية بما يتضمن الذكور والإناث، بتقدير يصل لجيد بما يشمل العامين 2025 و2024، بجانب كليات الطب البشري خريجي الـ 3 أعوام وهم “2025-2024-2023″، بحيث تصل مدة الدراسة بالكلية إلى عام واحد، على أن يكون هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها على كافة المتقدمين.

ما هي شروط التقديم في كلية الشرطة؟

أما عن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم التقديم في كلية الشرطة لخريجي الثانوية العامة والأزهر، وفقًا لما يأتي:-