الآن.. فتح باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بسفارة مصر في أستراليا                 

أعلنت سفارة مصر، عن فتح أبوابها بأستراليا مع الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر أغسطس، للمشاركة والتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، ضمن أول أيام التصويت، على أن تستمر عملية التصويت يومي فقط، على أن تكون عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد بمصر، وتقوم اللجنة العليا بتحديدها، نظير أن يبدأ الاقتراع يوميًا من الساعة 9 صباحًا لـ 9 مساءً أي ما يُقارب من 12 ساعة بناءً على التوقيت المحلي للدولة، وسنتعرف على باقي التفاصيل عبر موقع البديل.

التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تخصيص قرابة الـ 138 مقارًا على مستوى العالم من أجل تصويت المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن التصويت سيكون عن الاقتراع السري، بحيث يكون كل ناخب سيباشر بنفسه هذا الحق، بحيث لا يقبل في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي وكذلك جواز السفر الساري بما به من الرقم القومي الساري والصالح من أجل إبداء عملية التصويت على الانتخابات.

انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج

وأشارت الهيئة الوطنية، إلى أنه يحق لكل مصري في الخارج الإدلاء بصوته ضمن انتخابات مجلس الشيوخ، مما يمكنه الإدلاء بالتصويت وذلك بالرقم القومي أو جواز السفر الساري والصالح بما يتضمن الرقم القومي، مضيفة أن قرارات الهيئة في الخارج حريصة على يتم الانتخابات بمقار انتخابية معمول بها، من أجل المساهمة في استقبال المواطنين ضمن اللجنة الانتخابية داخل مقر السفارة وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت وهو الموافق 1 و2 أغسطس 2025.