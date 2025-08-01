الحكومة العراقية تُعلن صرف 120 مليار دينار رواتب الموظفين تموز

أعلن مصدر حكومي مطلع، بيانًا هامًا حول إرسال ميزانية تصل قيمتها لـ 120 مليار دينار عراقي، وذلك إلى بغداد ضمن جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، مؤكدًا أن المجلس أقر إرسال المبلغ للحكومة الاتحادية في غضون الساعات المقبلة، ناهيك عن تسليم نسخة من كميات النفط المعنية بذلك إلى الإقليم من أجل العمل على تصديرها والحصول على العوائد المادية التي من خلالها يتم صرف الرواتب الخاصة بالموظفين.

إرسال قوائم الرواتب الخاصة بالموظفين في العراق

وأكد المصدر المطلع، أن حكومة الإقليم حريصة على إرسال قوائم الرواتب الخاصة بالموظفين بالقطاعين المدني والعسكري عن شهر تموز لبغداد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة على صرف الرواتب نهاية الأسبوع القادم، فيما تصل قيمتها الرواتب قرابة الـ 974 مليار دينار عراقي، مضيفًا أن الحكومة العراقية حريصة على إرسال كافة المستحقات المالية إلى حسابات العاملين بالدولة دون الإخلال بذلك، بحيث يتحصلون عليها في مواعيدها الرسمية.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق وذلك بمختلف القطاعين المدني والعسكري، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-