“ألحق اشتري دهب كتير” تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-8-2025

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ على مدار الساعات الماضية، نظير بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر أغسطس بمختلف المحلات التجارية، وذلك على غرار التعاملات العالمية التي تراجعت فيه أسعار الذهب عالميًا، نظير أن ذلك يعود لضعف الدولار محليًا، وهو ما يُساهم في كبح ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي المصري، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الجرام من الذهب عبر موقع البديل.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سنتعرف معًا عبر موقع البديل على أسعار الذهب اليوم الجمعة، بناءً على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب من عيار “24” إلى 5160 جنيهًا بيع، وشراء 5131 جنيهًا للجرام الواحد، ليكون هو الأكثر تداولاً وانتشارا في محلات الصاغة.

نظير أن سعر الذهب من عيار “21” وصل إلى 4515 جنيهًا بيع، وللشراء 4490 جنيهًا للجرام الواحد.

أما بالنسبة لسعر الجرام من الذهب “18” سجل نحو 3870 جنيهًا للبيع، وللشراء 3848 جنيهًا بدون المصنعية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار “14” إلى 3010 جنيهات بيع، وشراء 2993 جنيهًا بدون المصنعية.

بينما سجل الجنيه الذهب تراجع ليصل إلى نحو 36 ألف و120 جنيهًا بيع، وشراء 35 ألف و920 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة

وعن التحديثات التي تمت على أسعار السبائك الذهب ضمن التعاملات اليومية، فجاءت على النحو الأتي:-