“الفراخ بقت في التراب” أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-8-2025

شهدت أسعار الدواجن حالة من التراجع الكبير على مدار الساعات الماضية، فيما سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 58 لـ 65 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك، نظير أن السعر في المزارع تراوح من 55 لـ 60 جنيهًا للكيلو الواحد، وعليه سنتعرف معًا على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها عبر موقع البديل.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة

بناءً على أخر تحديثات تمت على أسعار الفراخ اليوم الجمعة بمختلف المحلات والأسواق التجارية، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 62 جنيهًا للكيلو، بينما سجل في السوق نحو 72 جنيهًا للكيلو الواحد.

نظير أن السعر من الدواجن الحمراء “الساسو” وصل إلى 105 جنيهات للكيلو بورصة، وللمستهلك بـ 115 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر الدواجن “البلدي” سجل نحو 120 جنيهًا جملة، وللمستهلك بـ 130 جنيهًا للكيلو الواحد بمختلف الأسواق والمحلات التجارية.

أسعار البانيه والبيض اليوم

وعن التحديثات التي أجرت على أسعار البانيه والبيض ضمن التعاملات اليومية، فنصت على النحو التالي:-