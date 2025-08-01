“الفراخ بقت في التراب” أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-8-2025
شهدت أسعار الدواجن حالة من التراجع الكبير على مدار الساعات الماضية، فيما سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 58 لـ 65 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك، نظير أن السعر في المزارع تراوح من 55 لـ 60 جنيهًا للكيلو الواحد، وعليه سنتعرف معًا على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها عبر موقع البديل.
أسعار الفراخ اليوم الجمعة
بناءً على أخر تحديثات تمت على أسعار الفراخ اليوم الجمعة بمختلف المحلات والأسواق التجارية، فإنها نصت على النحو الأتي:-
- وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 62 جنيهًا للكيلو، بينما سجل في السوق نحو 72 جنيهًا للكيلو الواحد.
- نظير أن السعر من الدواجن الحمراء “الساسو” وصل إلى 105 جنيهات للكيلو بورصة، وللمستهلك بـ 115 جنيهًا للكيلو الواحد.
- أما عن سعر الدواجن “البلدي” سجل نحو 120 جنيهًا جملة، وللمستهلك بـ 130 جنيهًا للكيلو الواحد بمختلف الأسواق والمحلات التجارية.
أسعار البانيه والبيض اليوم
وعن التحديثات التي أجرت على أسعار البانيه والبيض ضمن التعاملات اليومية، فنصت على النحو التالي:-
- وصل سعر كيلو البانيه داخل المحلات والأسواق التجارية إلى 220 جنيهًا للكيلو الواحد.
- بالإضافة إلى أن البيض من النوع “الأحمر” سجل نحو 124 جنيهًا بالجملة، وللمستهلك بـ 135 جنيهًا للكرتونة الواحدة.
- أما عن سعر كرتونة البيض الأبيض ضمن التعاملات اليومية بلغ نحو 116 جنيهًا جملة، وللمستهلك بـ 130 جنيهًا للكرتونة الواحدة.
- وتختلف أسعار البيض والدواجن من منطقة إلى أخرى، بما يتوقف ذلك على حركة البيع والشراء وعمليات الطلب والعرض في المنطقة التي يتم فيها إبداء عملية الشراء، مع العلم أن جهود الحكومة مكثفة بشكل كبير في ضخ كميات كبيرة من اللحوم البيضاء والحمراء في الأسواق.